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Царьград

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Индия отказывается от танкеров под санкциями США: что важно знать

Индия отказывается от танкеров под санкциями США: что важно знать

Индия намерена не принимать нефтяные танкеры, подпавшие под санкции США за связь с Россией. Ограничения затронули более 200 компаний и 180 судов.

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