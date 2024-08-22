Диетолог Журавлева: есть три основных продукта, ускоряющих старение людей

В каждом организме происходит процесс окисления, однако если он начинает доминировать над восстановлением, то рушатся все процессы в организме – слабеет иммунитет, клетки теряют молодость, быстро наступает старость.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии