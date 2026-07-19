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Тарпищев об игре Рублева: «Андрею надо в тактическом плане совершенствоваться. Все его действия просчитывают, разбирают»

Президент ФТР Шамиль Тарпищев высказался о победе Андрея Рублева на турнире в Баштаде. Ранее россиянин обыграл Лучано Дардери в финале со счетом 6:4, 6:3.

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