BYD YangWang U9 – “танцующий” автомобиль замечен в модном оранжевом цвете в Китае

Электрический суперкар YangWang U9 был замечен в модном оранжевом цвете на улицах Китая. Компания BYD подала заявку на получение лицензии на продажу U9 на прошлой неделе, а поставки автомобиля начнутся в следующем году.
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