Финский премьер потребует от ЕС прекратить выдачу россиянам виз в Европу

Финляндия хочет распространить собственные ограничения для российских туристов на весь Евросоюз. Премьер Петтери Орпо намерен предложить лидерам ЕС прекратить выдачу гражданам России туристических виз.
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