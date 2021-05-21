Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Статья ни очем. И так что такое СНТ? Это территория на коллективной собственности. Так вот, газовики не пойдут на те...По 60-80 тысяч ру...
  • Евгений Натесов
    Все вопросы к анальному, ибо не фуй...Депутат и журнали...
  • Вадим Лебедев
    Виртуальный стол нам ещё сделайте и что бы всё вкусно было! Авось и есть разучимся...В честь Дня Росси...

Сухой закон на время последних звонков объявляют в регионах России

Сухой закон на время последних звонков объявляют в регионах России

Ряд регионов России заявили о введении временного запрета на розничную продажу алкоголя. "Сухой" закон обвялен на время проведения последних звонков в школах, сообщает ИА UssurMedia.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх