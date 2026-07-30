НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дзюба о Манчини в «Зените»: «Солярий разрывал, не хватало огурцов на глазах. Тренировка идет, мы пашем, он стоит-стоит, на время смотрит: «Да ну вас, ###» – развернулся и пошел»

Нападающий Артем Дзюба поделился воспоминаниями о работе с Роберто Манчини в « Зените ». Итальянский специалист возглавлял петербуржский клуб с июля 2017 года по июнь 2018 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии