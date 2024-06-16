Глава Крыма поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Этот древний праздник знаменует завершение хаджа – паломничества к святым местам Ислама, обращает верующих к вечным ценностям добра, милосердия и сострадания, любви к ближнему, напоминает о важности крепкой веры, преданности и чистоты души.
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