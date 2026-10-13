Президент России утвердил новых судей в Карелии

Указом Президента Российской Федерации от 12 октября 2026 года № 723 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» были проведены кадровые изменения в судебной системе Республики Карелия.
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