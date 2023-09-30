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Уехал на черном «БМВ»: Игорь Николаев тайно выписался из клиники

Уехал на черном «БМВ»: Игорь Николаев тайно выписался из клиники

15 сентября СМИ сообщили, что Игорь Николаев был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Ему была проведена срочная операция, и теперь его жизни ничего не угрожает.

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