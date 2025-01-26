Эти 10 вопросов помогут понять, есть ли у вас эта токсичная черта характера

Психологи часто говорят о пользе позитивного мышления. Однако все хорошо в меру. Если вы часто советуете другим улыбаться, не расстраиваться так сильно и думать о хорошем, возможно, вы вредите окружающим.
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