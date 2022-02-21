Станислав Садальский

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С премьерой вас и нас! Любим и ждем!

С премьерой вас и нас! Любим и ждем!

Омск в голубом морозе, как во сне.Огни и звезды. Ветер встал на лыжи,Его пути известны - он пройдетДо Павлодара и снега поднимет,И пустит их, что стаю гончих псов,Ослепнувших от близости добычи…Это стихи Павла Васильева, уроженца города Омска.

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