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Татар-информ

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В День республики планируется ограничить движение судов по Казанке

В День республики планируется ограничить движение судов по Казанке

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» На участке реки Казанки от моста Миллениум до Кировской дамбы в День Республики Татарстан и День города Казани, 30 августа, предполагается ограничить движение судов.

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