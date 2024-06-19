Взрывы на крупнейшем в Чаде складе боеприпасов привели к гибели людей

Крупнейший в Чаде склад боеприпасов загорелся в столице республики городе Нджамене, заявил глава МИД страны и пресс-секретарь правительства Абдераман Куламалла 19 июня на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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