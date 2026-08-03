В Госдуме выступили за возвращение профессии лесника

Лесник — это не просто сторож, а "хозяин леса", который знает свой участок и способен предотвратить угрозу на ранней стадии Сергей Миронов, руководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе, выдвинул инициативу о восстановлении института лесников.