Джеймс Мэй запустит новое шоу с Джереми Кларксоном и Ричардом Хаммондом

Стриминговый сервис Amazon Prime Video анонсировал закрытие The Grand Tour — американского шоу, которое Джереми Кларксон запустил совместно со своими коллегами по проекту Top Gear Джеймсом Мэем и Ричардом Хаммондом.
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