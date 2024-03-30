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ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области

ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области

REUTERS/Sofiia Gatilova ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области из реактивных систем залпового огня (РСЗО), об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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Комментарии
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E
Eduard
Твари! А вы говорите зачем воевать! Да потому,что бы спать спокойно.Еслибы мы Чечню не воевали,тр воевали бы до сих пор!
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15 час.
НН
Надежда Никитина
Истинно.
Ответить
12 час.

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