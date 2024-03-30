REUTERS/Sofiia Gatilova ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области из реактивных систем залпового огня (РСЗО), об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
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