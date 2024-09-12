Умер журналист Николай Сванидзе

Советский и российский журналист Николай Сванидзе ушел из жизни в возрасте 69 лет. Об этом 12 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Еву Меркачеву.
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