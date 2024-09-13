Властям Петербурга запретили Telegram. Их переводят на отечественный eXpress

Чиновникам Петербурга запретили использовать WhatsApp и Telegram: переход на отечественный мессенджер eXpressВласти Санкт-Петербурга приняли решение запретить использование зарубежных мессенджеров, таких как WhatsApp и Telegram, для обмена служебной информацией.
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