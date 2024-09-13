Digitalocean.ru
Глубина ТеченияФауна
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Digitalocean.ru

22 подписчика

Властям Петербурга запретили Telegram. Их переводят на отечественный eXpress

Властям Петербурга запретили Telegram. Их переводят на отечественный eXpress

Чиновникам Петербурга запретили использовать WhatsApp и Telegram: переход на отечественный мессенджер eXpressВласти Санкт-Петербурга приняли решение запретить использование зарубежных мессенджеров, таких как WhatsApp и Telegram, для обмена служебной информацией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх