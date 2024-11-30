Театр абсурда
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Театр абсурда

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НАТО не стала спасать Киев, когда его потрошили русские ракеты

НАТО не стала спасать Киев, когда его потрошили русские ракеты

Накануне российские ударные средства: «Герани», крылатые ракеты, «баллистика» делали с Украиной всё, что хотели.

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Комментарии
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Tatyana Fedotova
Англосаксы подсчитывают прибыли. Войны их только обогащают гадов. Не на их же территории. А зря. Хотелось бы, чтобы они прочувствовали
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9 час.
Tatyana Fedotova
И вообще, пока будут США и Англия жизни на Земле мирной не будет.
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9 час.
TF
Tatyana Fedotova
Поэтому лучше думайте как уничтожить гадов, не сдохнув самим. Есть сверхзвуковой, так не ждите, чтобы у них  тоже появился. Предателей у нас как грязи. Помнить об этом надо. Не хлопать ушами, не дать опять себя обмануть. Уже смешно это слышать. Обманывают и обманывают. Раз идиоты, так что же не обмануть?
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9 час.

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