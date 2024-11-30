Англосаксы подсчитывают прибыли. Войны их только обогащают гадов. Не на их же территории. А зря. Хотелось бы, чтобы они прочувствовали

TF

Tatyana Fedotova

Поэтому лучше думайте как уничтожить гадов, не сдохнув самим. Есть сверхзвуковой, так не ждите, чтобы у них тоже появился. Предателей у нас как грязи. Помнить об этом надо. Не хлопать ушами, не дать опять себя обмануть. Уже смешно это слышать. Обманывают и обманывают. Раз идиоты, так что же не обмануть?