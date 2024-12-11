Bloomberg: Потеря базы Хмеймим поставит под угрозу операции РФ в Африке

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tatyanadavydkina

Наши базы могут находиться в Сирии до 2066 года. И вряд ли кто найдется указать России на дверь. Асад если бы держался России а не пытался подлизнуть США может быть этого и не произошло. Он то вместе с семьей в Москве. А вот его соплеменники под дулами автоматов у бандитов. Одно радует - террористы не тронули наше посольство. Иранское они разгромили в хлам. Значит понимают что кишка тонка нарваться на российские ракеты. Не уйдет Россия из Сирии. Слишком дорогой ценой за это оплачено.