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Bloomberg: Потеря базы Хмеймим поставит под угрозу операции РФ в Африке

Bloomberg: Потеря базы Хмеймим поставит под угрозу операции РФ в Африке

Возможная потеря российской военной авиабазы Хмеймим в Сирии якобы поставит под угрозу военные и логистические операции России в Африке.

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Комментарии
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t
tatyanadavydkina
Наши базы могут находиться в Сирии до 2066 года. И вряд ли кто найдется указать России на дверь. Асад если бы держался России а не пытался подлизнуть США может быть этого и не произошло. Он то вместе с семьей в Москве. А вот его соплеменники под дулами автоматов у бандитов.  Одно радует - террористы не тронули наше посольство. Иранское они разгромили в хлам. Значит понимают что кишка тонка нарваться на российские ракеты. Не уйдет Россия из Сирии. Слишком дорогой ценой за это оплачено.
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