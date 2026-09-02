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FiNE NEWS

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Эрдоган обсудил с Путиным вопросы двусторонних отношений

Эрдоган обсудил с Путиным вопросы двусторонних отношений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений между двумя странами.

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