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Продукты, которые введут вас в ступор одним своим видом

Продукты, которые введут вас в ступор одним своим видом

Бывает, встречаются среди множества обыкновенных продуктов такие, которые поражают необычной формой. Антропоморфные овощи и фрукты, бракованные, но уникальные в своем роде чипсы, странные и необычные решения маркетологов и дизайнеров упаковки.

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