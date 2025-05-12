Температура ниже многолетней нормы: в Гидрометцентре Крыма предупредили о холодной погоде

Холодные воздушные массы северных широт обусловят на полуострове прохладную погоду в ближайшие дни, среднесуточная температура воздуха будет на 2-3 градуса ниже многолетней нормы, сообщила корреспонденту "Крымской газеты" начальник Гидрометцентра РК Татьяна Любецкая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии