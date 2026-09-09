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Царьград

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Тяжелоатлеты Кубани взяли 37 медалей на турнире в Сукко

Тяжелоатлеты Кубани взяли 37 медалей на турнире в Сукко

Тяжелоатлеты из Краснодарского края завершили выступление на всероссийских соревнованиях в Сукко, посвящённых памяти Юрия Саркисяна и Владимира Соколова, с 37 наградами.

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