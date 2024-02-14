Почему студия режиссёра Тимура Бекмамбетова лишилась господдержки

Киностудия, основанная Тимуром Бекмамбетовым, лишилась господдержки. Режиссёр, перебираясь между США и Казахстаном, высказывал поддержку санкциям против бывших коллег из России и осуждал СВО, сообщают журналисты сайта ftimes.
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