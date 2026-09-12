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Калужские новости

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В Калужской области уничтожили пять беспилотников

В Калужской области уничтожили пять беспилотников

Все беспилотники были уничтожены в Дзержинском, Малоярославецком и Ульяновском округах, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав ШапшаУтром и днем 12 сентября в Калужской области уничтожили 5 беспилотников.

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