Екатерина Гордон добивает Анну Седокову

Ведущая и юрист Катя Гордон стала одной из тех, кто обвиняет Анну Седокову в смерти Яниса Тиммы. Юрист утверждает, что певица разрушила личность своего мужа, разорвала его связи с семьей и затем оставила его одного.
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