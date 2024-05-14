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Благодаря оптимизации городских услуг Симферополь сэкономил около 4 млн рублей

Благодаря оптимизации городских услуг Симферополь сэкономил около 4 млн рублей

Симферополь сэкономил больше 4 миллионов рублей благодаря оптимизации городских услуг. Отмечается, что эффективность была достигнута за счет улучшения организации работ по уборке, вывозу ТКО и обрезке сухостоя.

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