Благодаря оптимизации городских услуг Симферополь сэкономил около 4 млн рублей

Симферополь сэкономил больше 4 миллионов рублей благодаря оптимизации городских услуг. Отмечается, что эффективность была достигнута за счет улучшения организации работ по уборке, вывозу ТКО и обрезке сухостоя.
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