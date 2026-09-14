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Пронедра

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Цены на сахар в России зависят от доллара, как это можно объяснить

Цены на сахар в России зависят от доллара, как это можно объяснить

Цены на сахар в России оказались в парадоксальной ситуации. Страна практически полностью обеспечивает внутренний рынок собственной продукцией, новый урожай уже поступает на переработку, оптовые цены начали заметно снижаться.

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