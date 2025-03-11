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Сочинявшего стихи об СВО командира взвода ВДВ осудили за убийство

Сочинявшего стихи об СВО командира взвода ВДВ осудили за убийство

Южный окружной военный суд огласил приговор командиру взвода ВДВ, совершившему убийство. Вынесен приговор по резонансному уголовному делу об убийстве 23-летней жительницы Луганска Валентины Давроновой.

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