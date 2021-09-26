Угроза голубая и розовая....

СССР-РоссияПолитикаУгроза голубая и розовая....Есть темы, которые имеют налёт несерьёзности по причине своей серьёзности. Как бы парадоксально это ни звучало.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГалина ЕмельяноваЛГБТ это очень понятно и большинства вызывает брезгливость. Вот о крайних проявлениях феминизма мало говорится вообще. Посмотрите фильмы последних лет: женщины дерутся лучше мужчин и они даже более жестоки чем мужчины, женщины умнее мужчин: придет соплюха на высокую должность и быстренько наладит производственный процесс в отличие от опытного специалиста мужчины , женщины пренебрегают своими родительскими обязанностями (раньше это было пререготивой мужчин), бросают детей. И тому подобное. Искусство, в данном случае кино, великий воспитатель, вот оно и ВОСПИТЫВАЕТ.ММарияЧем 10 раз пукать в сторону извращенцев, лучше один раз дать в морду. Надо вернуть уголовную статью за извращения. Её вернуть - и всё! Пусть упражняются возле параши, каким угодно способом!АПАнатолий ПолтарПереспал с мужиком, ну и хрен с тобой уродом - живи. Но если ты посчитал возможным вытащить этот факт на всеобщее обозрение - в каталашку. Вот такой закон необходим, и чем жестче он будет, тем лучше. А педофилов кастрировать и отправлять на пожизненное. Голубую и розовую эстрадную шоблу гнать из профессии, а вздумают публично возмущаться - сажать.ММарияЗолотые слова и самый лучший коммент. Полностью согласна!Александр ИвановПолная Хрень!! Автор наивный что поляки развалили Сначала Империю, а потом СССР. Трансы и феменистки что то могут сделать со страной , все это сдвиг в голове и сексуальная неудовлетворенность!!JolieВы именно это и нацарапали- полную ХР-НЬ.Комментировать
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