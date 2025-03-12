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Пленум ОО ´БРСМ´.

Пленум ОО ´БРСМ´.

7.03.2025 учащийся нашего колледжа, секретарь ОО БРСМ принял участие в XII Пленуме Бобруйского городского комитета ОО ´БРСМ´, где получил благодарность за деятельное участие в проектах и программах Бобруйской городской организации общественного объединения ´Белорусский республиканский союз молодёжи´ .

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