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В Киеве открестились от приемного сына главкома ВСУ Сырского

В Киеве открестились от приемного сына главкома ВСУ Сырского

Ранее пасынок генерала поздравил российские войска со взятием Авдеевки. Украинский Центр противодействия информации (ЦПИ) прокомментировал сообщения о приемном сыне главкома Вооруженными силами Украины, который поддержал взятие Авдеевки российскими войсками.

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