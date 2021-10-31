Русская весна

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Обогнавшие время покорители неба: Легендарная «Сотка» Т-4, Су-27 и другие (ФОТО, ВИДЕО)

Обогнавшие время покорители неба: Легендарная «Сотка» Т-4, Су-27 и другие (ФОТО, ВИДЕО)

За создание фронтового истребителя Су-7Б и нового перехватчика Т-431 генеральному конструктору Павлу Осиповичу Сухому было присвоено в 1957 году звание Героя Социалистического Труда, а многие сотрудники его КБ награждены орденами и медалями.

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