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Основные преимущества машин в кузове седан

Основные преимущества машин в кузове седан

Автомобили, разработанные в кузове седан, являются довольно востребованными на российском рынке.Аналитики провели необычное исследование и составили перечень преимуществ машин, выпущенных в этом кузове, которые учитываются водителей перед покупкой.

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