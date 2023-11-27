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Риски демографии для России - коммерциализация медицины и диктат ВОЗ

Риски демографии для России - коммерциализация медицины и диктат ВОЗ

Риски демографии для России: коммерциализация медицины, экспериментальная вакцинация, урбанизация, сотовые вышки и диктат ВОЗ 23-25 ноября в Санкт-петербургском политехническом университете проходит XVIII Международный конгресс «Здоровье - основа человеческого потенциала».

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