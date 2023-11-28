Медвежий угол
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Медвежий угол

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Может ли т.н. "оппозиция", обсуждающая за границей проведение террактов против мирных граждан, выполняющих свой гражданский долг, считаться таковой?

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На «Съезде народных депутатов» Ильи Пономарева предложили собрать деньги на дроны для атаки по избирательным участкам в день голосования Предложение внес эмигрировавший в Лондон 16 лет назад активист Андрей Сидельников.

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