НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

2 подписчика
74 кешелек гаилә ак әбисе Мөнирә апа

74 кешелек гаилә ак әбисе Мөнирә апа👇🏻 «21 онык, 25 оныкчыгым бар. Әле 7 онык өйләнешмәгән. Демографияне күбәйтәсе бар әле…» Тулырак: https://intertat.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх