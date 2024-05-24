74 кешелек гаилә ак әбисе Мөнирә апа👇🏻 «21 онык, 25 оныкчыгым бар. Әле 7 онык өйләнешмәгән. Демографияне күбәйтәсе бар әле…» Тулырак: https://intertat.
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74 кешелек гаилә ак әбисе Мөнирә апа👇🏻 «21 онык, 25 оныкчыгым бар. Әле 7 онык өйләнешмәгән. Демографияне күбәйтәсе бар әле…» Тулырак: https://intertat.