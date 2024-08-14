В Петербурге при сносе гаража наткнулись на боеприпасы времен войны

Их увезли на специальный полигон для дальнейшего уничтожения В Адмиралтейском районе сотрудники ОМОНа изучили боеприпасы времен ВОВ, которые нашли при сносе гаража, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.