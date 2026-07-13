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Аномальная жара спровоцировала рост опасной бактерии в Средиземноморье

Аномальная жара спровоцировала рост опасной бактерии в Средиземноморье

www.globallookpress.com/TomÃƒÂ�S Moy/Keystone Press Agency Из-за аномальной жары в Средиземноморском регионе активно размножается морской микроорганизм Vibrio vulnificus, что вызывает серьезное беспокойство.

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