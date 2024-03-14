Международные маневры «Морской пояс безопасности-2024» и их значение

Вблизи берегов Ирана проходят международные учения «Морской пояс безопасности-2024». В рамках этого мероприятия флоты трех стран, включая российский, отрабатывают вопросы взаимодействия и совместной защиты судоходства и экономических интересов.
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