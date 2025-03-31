Пушилин: ВСУ пытаются контратаковать в ДНР при полном доминировании ВС России

Украинские формирования ведут переброску резервов и пытаются контратаковать в районах Часова Яра, Дзержинска и Красноармейска в Донецкой Народной Республике (ДНР) при полном доминировании российских военных.
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