SUSANIN
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SUSANIN

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Глава Минтранса России поручил главе «Автодора» взять под контроль ремонт федеральной трассы в Удмуртии

Глава Минтранса России поручил главе «Автодора» взять под контроль ремонт федеральной трассы в Удмуртии

Москва. На совещании по итогам завершения первого квартала 2025 года министр транспорта России Роман Старовойт раскритиковал руководителя «Росавтодора» за затягивание капитального ремонта на участках федеральной трассы в Удмуртии.

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