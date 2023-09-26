Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Разин об 1:4 от «Локомотива»: «Металлург» проиграл при хорошей игре. Во 2-м периоде три большинства имели – не забили»

«Ярославль — печальный город для меня. Начиная с работы в Саратове единственный раз выиграл тут в прошлом году, заменив вратаря в овертайме.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх