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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аль-Хелайфи хочет подписать Родри в «ПСЖ», чтобы отомстить «Реалу» за Диоманде. Глава парижан считал трансфер ивуарийца решенным (As)

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи хочет подписать Родри в клуб, чтобы отомстить « Реалу », который забирает  Яна Диоманде , сообщает As.

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