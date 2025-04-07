В Карагандинской области выявили 12 тысяч нарушителей благоустройства

12 тысяч нарушителей благоустройства выявили в Карагандинской области, сообщает Polisia.kz. С прошлого года в Карагандинской области активно реализуется масштабная экологическая программа "Таза Казахстан", направленная на сохранение благоустройства региона.
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