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Спички - не игрушка

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США сплачивают «восточных партнёров» ЕС против России

США сплачивают «восточных партнёров» ЕС против России

По мере эскалации коллективным Западом конфликта с Россией расширяются не только его санкции. США и ЕС продолжают сколачивать антироссийскую группировку из всех, кто может хоть как-то помочь в нанесении поражения России.

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