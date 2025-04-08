В семейном центре на Пятницком шоссе пройдет кулинарный мастер-класс

В среду, 9 апреля в семейном центре “Согласие” пройдет мастер-класс «Весёлые блюда». «Совместно с социальным партнером, популярной торговой сетью, в семейном центре пройдет мастер-класс, посвященный прошедшему Дню смеха.
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