Взрывы прозвучали в Херсоне: Киев не объявлял воздушную тревогу

В Херсоне, находящемся под контролем Киева, зафиксированы взрывы, сообщает украинский "24 канал". Подробности остаются неизвестными, однако в подконтрольных Украине районах области воздушная тревога не объявлялась.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии